Kadir Gecesi’nde Yuşa Tepesi’ne ziyaretçi akını

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kadir Gecesi’nde Yuşa Tepesi’ne ziyaretçi akını

Kadir Gecesi'ni dua ve ibadet ile geçirmek isteyen birçok insan Yuşa Tepesi'ne akın etti.

Kadir Gecesi'ni dua ve ibadet ile geçirmek isteyen birçok insan Yuşa Tepesi'ne akın etti. Gece geç saat olmasına rağmen Kadir Gecesi dolayısıyla Yuşa Tepesi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kadir Gecesi'nde ülkenin dört bir yanında kandil programları gerçekleştirildi. İstanbul'da ise gece saatlerinde vatandaşlar Hz. Yuşa Türbesi'ne yoğun ilgi gösterdi. Ziyarette bulunan vatandaşlar dualar ederek kandil gecesini idrak ettiler. Gece saati olmasına rağmen Yuşa Tepesi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Birçok insan Kadir Gecesi dolayısıyla Hz. Yuşa Türbesi'ni ziyaret edip dualar etti. Ziyaretçi akını gece geç saatlere kadar sürdü.

Kadir Gecesi’nde Yuşa Tepesi’ne ziyaretçi akını

Kadir Gecesi’nde Yuşa Tepesi’ne ziyaretçi akını

Kadir Gecesi’nde Yuşa Tepesi’ne ziyaretçi akını

Kadir Gecesi’nde Yuşa Tepesi’ne ziyaretçi akını

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