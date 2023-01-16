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Kadir Has Üniversitesi akademik personel alacak

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi 2 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 07:04
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Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Kadir Has Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Bölümlerine Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi'nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi olarak "Öğretim Üyeleri" alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.


Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.
Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvurulan ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
3 Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
4 Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları bilimsel dosyaları,
5 Yabancı dil yeterliliğini (en az 85 puan) gösteren belge veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
7. Kimlik belgesi,
8. 1 adet fotoğraf.

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