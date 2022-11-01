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Kadir Has Üniversitesi personel alacak

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 09:34
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Kadir Has Üniversitesi personel alacak

Kadir Has Üniversitesi personel alacak
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz iktisadi, idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi'nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak "Öğretim Üyesi" alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.” Denildi.

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

İSTENEN EVRAKLAR:

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3. Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları bilimsel dosyaları,

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge,

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

7. Kimlik belgesi,

8. 1 adet fotoğraf.

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