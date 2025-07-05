Kadir İnanır’a büyük ayıp! Son hali diye paylaşıldı, gerçek bambaşka çıktı

Habertürk’ün haberine göre, söz konusu fotoğraf üç ay öncesine ait. Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te İstanbul Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için ameliyat olmuş ve tedbir amaçlı entübe edilmişti. Tedavi süreci olumlu ilerleyen İnanır, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkmış, 4 Nisan’da ise taburcu edilmişti.

NİTELİKSİZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN” DEMİŞTİ

Geçen yıl ağustos ayında ise akciğer enfeksiyonu nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görmüş, felç geçirdiği ve konuşamadığı yönündeki iddialar hayat arkadaşı Jülide Kural tarafından yalanlanmıştı. Kural, o dönemde yaptığı açıklamada, “Karadeniz’in gücünü ve yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Kadir’in zorlukları aşma kararlılığı hep üstün geldi. Niteliksiz haberlere itibar etmeyin” demişti.

FOTOĞRAF YANLIŞ ALGI OLUŞTURDU

75 yaşındaki sanatçı, taburcu olduktan sonra bir fizik tedavi merkezinde tedavisine devam ediyor. Yakın zamanda arkadaşlarının ziyaretinde çekilen fotoğraflarda sağlıklı görünen İnanır’ın, sosyal medyada dolaşıma giren eski bir fotoğraf nedeniyle sağlık durumu hakkında yanlış bir algı oluştuğu belirtildi. Fotoğraf İnanır'ın sağlığının kötüye gittiğini düşündürdü.