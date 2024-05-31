Kadir İnanır'a doktorundan yasak geldi. Artık bunu yapamayacak

Kadir İnanır'a doktorundan yasak geldi. Artık bunu yapamayacak
Düzenleme: Kaynak: HaberTürk

Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan ve geçtiğimiz gün bir kez daha hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, doktorundan kesin talimat aldı. Bundan sonra dikkat edecek.

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Kadir İnanır'a doktorundan yasak geldi. Artık bunu yapamayacak 1

Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı sık sık hastanelik olan ünlü oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz gün bir kez daha hastaneye kaldırılmıştı.

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Kadir İnanır'a doktorundan yasak geldi. Artık bunu yapamayacak 2

Prof. Dr. Uğur Türe’den Kadir İnanır'a "Öfkelenmek yasak" talimatı yapıldı.

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Kadir İnanır'a doktorundan yasak geldi. Artık bunu yapamayacak 3

İnanır'a öfkelenmesi neticesinde, tansiyonunun yükseleceği, bunun da beyninde yeniden pıhtı atmasına sebep olacağı aktarıldı.

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Kadir İnanır'a doktorundan yasak geldi. Artık bunu yapamayacak 4

Yaklaşık bir aydır fizik tedavi gören Kadir İnanır'ın geçtiğimiz günlerde bir hareketi yapmakta zorlanınca öfkelendiği ve tansiyonun yükseldiği bildirildi.

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Kadir İnanır'a doktorundan yasak geldi. Artık bunu yapamayacak 5

Tansiyonunun yükselmesi üzerine hastaneye kaldırılan İnanır'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Kadir İnanır'a doktorundan yasak geldi. Artık bunu yapamayacak 6

Kadir İnanır, genel kontrollerinin yapılması amacıyla birkaç gün daha hastanede tutulacak. Daha sonra ise fizik tedavisine devam edilecek.

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Kadir İnanır'a doktorundan yasak geldi. Artık bunu yapamayacak 7

Prof. Dr. Uğur Türe, Kadir İnanır'a yüksek öncelikli bir talimat vererek tansiyonunun yükselmesine neden olacak her şeyden kaçınması gerektiğini belirterek "Öfkelenmek yasak" dedi.

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