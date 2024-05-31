Kadir İnanır'a doktorundan yasak geldi. Artık bunu yapamayacak

Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı sık sık hastanelik olan ünlü oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz gün bir kez daha hastaneye kaldırılmıştı.
Prof. Dr. Uğur Türe’den Kadir İnanır'a "Öfkelenmek yasak" talimatı yapıldı.
İnanır'a öfkelenmesi neticesinde, tansiyonunun yükseleceği, bunun da beyninde yeniden pıhtı atmasına sebep olacağı aktarıldı.
Yaklaşık bir aydır fizik tedavi gören Kadir İnanır'ın geçtiğimiz günlerde bir hareketi yapmakta zorlanınca öfkelendiği ve tansiyonun yükseldiği bildirildi.
Tansiyonunun yükselmesi üzerine hastaneye kaldırılan İnanır'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.
Kadir İnanır, genel kontrollerinin yapılması amacıyla birkaç gün daha hastanede tutulacak. Daha sonra ise fizik tedavisine devam edilecek.
Prof. Dr. Uğur Türe, Kadir İnanır'a yüksek öncelikli bir talimat vererek tansiyonunun yükselmesine neden olacak her şeyden kaçınması gerektiğini belirterek "Öfkelenmek yasak" dedi.