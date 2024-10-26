Kadir İnanır’ın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme! Hayat arkadaşı müjdeli haberi verdi

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, ünlü sanatçının yakında taburcu olacağını açıkladı. Kural, "Kadir daha iyiye gidiyor. Önümüzdeki hafta eve çıkma planımız var. Ama elbette fizik tedavi devam edecek" ifadelerini kullandı.

AKCİĞERİNDE ENFEKSİYON OLUŞMUŞTU

24 Mart’ta evinde beyin damarına pıhtı atması sonucu apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi iyiye giden usta oyuncu 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti. Akciğerinde oluşan enfeksiyondan dolayı Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Hürriyet'in aktardığına göre; fizik tedavi süreci devam eden Kadir İnanır’ın son durumunu hayat arkadaşı Jülide Kural verdi.

Tedavi sürecinin her gün iyiye gittiğini söyleyen Jülide Kural İnanır’ın yakında taburcu olacağını açıkladı.

Kural, "Kadir daha iyiye gidiyor. Önümüzdeki hafta eve çıkma planımız var. Ama elbette fizik tedavi devam edecek. Yaşamla bağları çok güçlü; memleket meselelerini her daim kaygıyla ama yine de umutla izlemeyi sürdürüyor. Yine çok kızıyor her zamanki gibi; eskiye oranla daha az da olsa o güzel gülümsemesini bizden sakınmıyor ne iyi ki! Kanımca sinemayı özlüyor hem de çok özlüyor" ifadelerini kullandı.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, Türk sinemasının efsanevi oyuncularından biri. 1960'lı yıllarda sinemaya adım atmış ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı. Dramatik rollerdeki başarılı performanslarıyla tanınan İnanır, "Düğün", "Küçük Ağa" ve "Yılanların Öcü" gibi klasikleşmiş filmlerde önemli roller üstlendi.

Kariyeri boyunca birçok ödül kazanmış olan İnanır, sadece oyunculukla değil, aynı zamanda senarist ve yapımcı olarak da Türk sinemasına katkıda bulundu. Kadir İnanır, güçlü sahne varlığı ve etkileyici oyunculuğuyla, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.