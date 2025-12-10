Usta oyuncu Kadir İnanır geçtiğimiz yılın mart ayında beyin damarına pıhtı atması nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Tedavisi iyiye giden 75 yaşındaki İnanır, 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti.

Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Eski sağlığına kavuşabilmek için aylarca hastanede kalan ve sonrasında yoğun bir fizik tedavi sürecine giren Kadir İnanır'ın son haliyle sevenlerini üzmüştü.

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kadir İnanır, fizik tedavi merkezinde görüntülenmiş, verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Tedavisi halen devam eden İnanır, yaklaşık bir yıldır fizik tedavi görüyor.

Bu süreçte sanatçıyı dostları da İnanır'ı yalnız bırakmıyor.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Fizik tedavi gören Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf geldi. İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak, usta oyuncuyu ziyaret etti. İşte Yeşilçam'ın efsane isminin son hali...