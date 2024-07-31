Kadir Topbaş'ın damadının şirketleri hazineye geçti. 12 markası ve 690 tane mağazası vardı

Şirket, ayrıca Pierre Cardin, Polo ASSN ve Cacharel gibi global markaların lisans haklarına da sahip.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2022 yılında vefat eden Mustafa Şevki Kavurmacı'nın ve İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın terör örgütü üyeliğinden aldığı cezalarla ilgili olarak, Aydınlı Grup'un sahip olduğu 12 şirket hakkında bir karar verdi.

Aydınlı Grup'un 12 şirketinin tamamının mülkiyetinin hazineye devredilmesine karar verildi. Bu karar, söz konusu şirketlerin bütün olarak müsaderesinin yasal olarak gerekli ve mümkün olduğunu vurguluyor.

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre, şirketlerin silahlı terör örgütünün Türkiye ve uluslararası alandaki en önemli finans kaynaklarından biri haline geldiği ve örgütün amaçları doğrultusunda hareket ettiği belirtildi.

Şirketlerin, terör örgütlerinin devamlılığını destekleme çabasında olduğu ve örgüt tarafından kontrol altına alındığı ifade edildi.

İSTİNAF MAHKEMESİNİN CEZALARI ONAMASI BEKLENİYOR

İstinaf mahkemesinin cezaları onamasının ardından dosya temyiz için Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne intikal etti. Yapılan incelemede, şirketlerde terör örgütüne yapılan yardımların nakdi, ayni, doğrudan ve dolaylı bağışlar şeklinde kategorize edildiği ve yardımların çeşitli adlarla yapıldığı belirlendi.

Bu yardımların "bağış, burs, zekat, hayır, kurban" gibi açıklamalarla gerçekleştirildiği, işlemlerin ise farklı yöntemlerle yapıldığı ifade edildi.

Bu yöntemler arasında şirket ortaklarının hesaplarının kullanılması, çalışan personelin yönlendirilmesi ve şirketin mal ve hizmet tedarik ettiği firmalardan ya da üçüncü kişilerden toplanan bağışlar yer aldı. Yapılan yardımların Bank Asya'da açılan bir hesaba yönlendirildiği belirtildi.

Aydınlı Hazır Giyim San. ve Tic. A.Ş.'nin yaklaşık 2.5 milyon adet Bank Asya hissesi bulunuyor ve bu hisseler A grubu imtiyazlı hisse senetleri olarak sınıflandırılmış. Mustafa Şevki Kavurmacı'nın 1997-2009 yılları arasında Bank Asya'da yönetim ve denetleme kurulu üyeliği yaptığı, ayrıca Bank Asya'da hesap açan ilk kişilerden biri olduğu ve hesap numarasının 7 olduğu kaydedildi.