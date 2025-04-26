Kadırga Yaylası’nda acı olay

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kadırga Yaylası’nda acı olay

Trabzon Kadırga Yaylası Oğuz Obası’nda bekçilik yapan Mehmet Bektaş’ı harekatsız bir şekilde yatan bulan kişiler yetkililere haber verdi. Ekipler Bektaş’ın hayatını kaybettiğini belirlediler. 20 yıldır bekçilik yaptığı öğrenildi.

Gümüşhane ve Trabzonlu yaylacıların ortak kullanım alanı olan 2 bin 300 rakımlı tarihi Kadırga Yaylası Oğuz Obasında 20 yıldır bekçilik yapan Mehmet Bektaş kalp krizi sonucu Kadırga Yaylasında vefat etti.

Kadırga Yaylası Oğuz obasında bekçi Mehmet Bektaş'ın (60) kaldığı eve giden yakınları sabah uyanmaması üzerine yanına gittiğinde hareketsiz olduğunu fark etti. Bektaş'ın kardeşi 112 ekiplerine haber verirken, yaylaya gelen ekipler Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan Mehmet Bektaş'ın 3 kardeşinin kalp krizinden vefat ettiği öğrenildi.

Kadırga Yaylası’nda acı olay

Kadırga Yaylası’nda acı olay

Kadırga Yaylası’nda acı olay

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