Kadirli'de 7 araç sele kapıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, şehir merkezinden geçen Bülbül Deresi’nin taşmasına neden oldu. Taşan dere nedeniyle 7 otomobil sele kapılarak derede sürüklendi.

ARAÇLARDAN BİRİ SAVRUN ÇAYI’NA KADAR SÜRÜKLENDİ

Derenin etrafında park halinde bulunan 7 otomobil, taşkınla birlikte sele kapıldı. Araçlar yaklaşık 1 kilometre sürüklendi. Bu araçlardan birinin Savrun Çayı’na kadar ulaştığı bildirildi. Derenin taşması çevredeki bazı evlerde su baskınlarına neden olurken, bölgede arama, tarama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

VALİ YILMAZ: “ŞU ANA KADAR CAN KAYBIMIZ YOK”

Olay sonrası açıklama yapan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Öncelikle Kadirlimiz’de böyle bir felaketin yaşanması hepimizi üzdü. Ama buradaki tesellimiz, şu ana kadar tespitlerimize göre hamdolsun can kaybımız yok. İnşallah dileğimiz can kaybının olmaması. 7 aracımızın sele kapıldığını tespit ettik. Bu 7 araçtan 5’inde herhangi bir vatandaşımız yok. Dileğimiz, Cenabı Allah’tan niyazımız, o iki araçta da inşallah herhangi bir vatandaşımızın olmamasıdır,” dedi.

Yılmaz, AFAD ve itfaiye ekiplerinin sahada olduğunu belirterek, “Yaklaşık 200 personelimiz arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Yağış yaklaşık yarım saat sürdü. Meteorolojinin verilerine göre metrekareye 80-90 kilogram yağış düştüğü tahmin ediliyor. Gerçekten çok büyük, afet niteliğinde bir yağışa maruz kaldık. Bülbül Deresi ıslah edilmiş bir dereydi ancak yağış çok güçlüydü. Derenin kenarındaki araçlar maalesef sele kapıldı. Zarar tespit çalışmalarını da hemen başlatacağız” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI OLCAR: “YAĞIŞ ÖNCESİ UYARILARIMIZI YAPTIK”

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar da yaptığı açıklamada, “Devlet Su İşleri’nin kanalı daha önceden ıslah çalışması yapılmasına rağmen, çok ciddi bir yağış nedeniyle taşma durumu meydana geldi. İtfaiye, AFAD ve zabıta ekiplerimiz yağış başladığı andan itibaren güvenlik önlemleri aldı,” dedi.

Olcar, “İl Özel İdaremiz, DSİ, Kadirli itfaiyesi gibi birimlerimizle koordineli şekilde çalışarak tespitlere devam ediyoruz. İki gündür basın yayın aracılığıyla yağış ve fırtına uyarılarımızı yaptık. Zabıta ekiplerimiz, trafik ekipleriyle birlikte dere yataklarının yanlarında koordineli olarak çalıştı. Bu nedenle birçok vatandaş aracını çekti. 7 araçla kurtulduk diyebilirim. Kadirlimize tekrar geçmiş olsun. Allah bir daha böyle bir afet göstermesin, ne Kadirli’ye ne de ülkemize,” şeklinde konuştu.

SEL MAĞDURLARI O ANLARI ANLATTI

Sel felaketinden etkilenen vatandaşlardan Maksut Çözeli, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Sel geldi, önünü kesti. Her iki dere birleşince, doğru duvar vardı, duvarı yıktı, içeri girdi. Ağacı hep yıktı aldı götürdü. İçeri dopdolu. Sel gelirken gördük, kaçtık dışarı.”

Fatma Çözeli ise sel nedeniyle yaşadığı kayıpları şu şekilde ifade etti:

“Hiçbir şeyim kalmadı. Yatağım, her şeyim ıslanmış. Karyolam sele gitti. Şu kapıdaydı, yaptırmıştım. Sedirim gitti, döşeğim, yorganım hepsi birden gitti. Bir şeyim kalmadı. Şuradaki öteberim gitti.”