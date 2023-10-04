Kadirov'un 24 yaşındaki kızı başbakan yardımcısı olarak atandı. Bütün diktatörlüklerde aynı şey

Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov , 24 yaşındaki kızı Ayşat’ın Çeçenistan yönetimi Başkan Yardımcılığı adaylığını onayladı.

Kadirov'un 24 yaşındaki kızı başbakan yardımcısı olarak atandı. Bütün diktatörlüklerde aynı şey

Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalında kızı Ayşat Kadirova’nın sosyal blok bölgesel hükümetinin başkan yardımcılığı görevine adaylığını onayladığını duyurdu.

Kadirov, “Toplantı sırasında (Çeçen Hükümeti Başkanı) Muslim Magomedovich (Huchiev), Çeçen Cumhuriyeti Kültür Bakanı olan Aishat Kadyrova’nın sosyal bloktan sorumlu Çeçen Hükümeti Başkan Yardımcılığı görevine atanması için bir teklifte bulundu. Çeçen Cumhuriyeti eski Başbakan Yardımcısı Musa Dadayev ise Kültür Bakanlığı’nın başına geçecek.” diye yazdı.

Kadirov, Aishat’ın bölgesel Kültür Bakanlığı’nın faaliyetlerinin iyileştirilmesine büyük katkı sağladığını ve önemli iş deneyimi biriktirdiğini belirterek Huchiev’in teklifini destekledi.

Çeçen lider ayrıca, departmanın çalışmalarını olumlu yönde sürdürebilecek seçkin bir profesyonel olduğunu kanıtlayan Dadayev’in meziyetlerine de dikkat çekti.

Çeçen liderin en büyük kızı olan Aishat Kadyrova, 31 Aralık 1998’de Çeçen Cumhuriyeti’nin Kurchaloevsky bölgesindeki Tsentoroi köyünde doğdu. Çeçen Devlet Üniversitesi’nden mezun oldu ve 2016’dan beri Firdaws moda evinin direktörlüğünü yapıyor. 2020 yılında Çeçenistan Kültür Bakanı Birinci Yardımcısı ve 2021’den beri Çeçenistan Kültür Bakanı olarak atandı. Musa Dadayev 2012’den 2020’ye kadar Tarım Bakanı olarak görev yaptı ve ardından Bölge Başkanı Yardımcısı olarak atandı. 2021’de Çeçenistan Fiziksel Kültür ve Spor Bakanı ve 2022’den itibaren Cumhuriyet Hükümeti Başkan Yardımcısı olarak atandı.

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