Kardak krizinde Başbakan’dı… Kostas Simitis hayatını kaybetti

Yunanistan’ın Korinthos Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, eski Başbakan Kostas Simitis bu sabah ambulansla hastaneye getirildi, ancak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, Simitis, Noel tatilini geçirmek için Korinthos’taki yazlığındaydı ve herhangi bir rahatsızlığı bulunmuyordu. Hastane personeli, Simitis’in uykusunda hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendirse de kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı açıklandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Simitis’in vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkeye önemli adımlarda eşlik eden değerli ve kibar siyasi rakip Kostas Simitis'i üzüntü ve saygı ile uğurluyorum" ifadelerini kullandı. Miçotakis, Simitis’in 1967-1974 yılları arasında cunta rejimine karşı yürüttüğü mücadeleye ve PASOK’taki liderlik rolüne dikkat çekerek, eşi Dafni Simitis ve ailesine başsağlığı diledi.

1936 doğumlu olan Kostas Simitis, Yunanistan’ın köklü siyasi partilerinden Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PASOK) kurucu üyelerindendi. PASOK iktidarında çeşitli bakanlık görevlerinde bulunan Simitis, 1996-2004 yılları arasında hem parti liderliği hem de başbakanlık yaptı. Hukuk ve ekonomi eğitimi almış olan Simitis, aynı zamanda akademisyen olarak da birçok üniversitede dersler verdi.

4 GÜNLÜK YAS

Simitis'in hayatını kaybetmesi nedeniyle 4 günlük ulusal yas ilan edildi.

KARDAK KRİZİNİN BAŞ AKTÖRÜYDÜ

1996 yılının Ocak ayında, Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren Kardak Krizi, iki ülke arasında tarihin en gergin anlarından birine sahne oldu. Krizin en yoğun günlerinde, 29 Ocak 1996'da Yunanistan Başbakanı olarak göreve başlayan Kostas Simitis, Yunan parlamentosunda yaptığı açıklamada, Kardak adacığına dikilen Yunan bayrağının indirilmesine yönelik Ankara'dan gelen açıklamalara sert bir tepki verdi. Simitis, "Olası bir saldırıya karşı tepkimiz çok sert olacaktır” demişti.

Dönemin Yunan basını ve resmi kaynaklarca yalanlanmayan haberlere göre, Simitis, Genelkurmay Başkanı Hristos Liberis'e Türkiye ile bir savaş durumunda sonuçların ne olacağını sordu. Liberis, "Şu anda biz avantajlı durumdayız. İlk darbeyi biz indirirsek çatışmayı kazanırız. Savaş çıkarsa sonucunun ne olacağına dair garanti veremem. Ama izin verin hemen güçlü bir darbe indirelim" şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Kriz, Türk komandolarının 31 Ocak gecesi Kardak adasına çıkarak Yunan bayrağını indirmesiyle tırmandı. Aynı saatlerde, adacığı bombalamakta ısrar eden Liberis, Simitis tarafından görevden alındı. Kriz, ABD’nin devreye girmesiyle kontrol altına alındı. Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’ın talimatıyla, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke, Ankara ve Atina ile temasa geçerek, her iki tarafın da bayraklarını indirip asker ve gemilerini geri çekmesini talep etti. Bu müdahale sayesinde çatışma önlenmiş oldu.

Kriz sona erdikten sonra Simitis, yaptığı konuşmada Washington’a teşekkür etti. Ancak bu tutum, sadece muhalefetin değil, kendi partisi PASOK içinde de bir kesimin tepkisine yol açtı.

GENELKURMAY BAŞKANI İLE DİYALOGLARI GÜNDEM OLMUŞTU

“1996-2004 / Yaratıcı bir Yunanistan için Siyaset” adlı kitabında, Kardak krizi sırasında Atina yönetiminin nasıl birbirine girdiğini yazan Simitis, krizin ilk saatlerinde Başbakanlık konutunda olağanüstü bir toplantı yaptıklarını belirtmişti.

Simitis, Genelkurmay Başkanı Oramiral Hristos Limberis ile aralarında geçen ilginç diyalogları şu sözlerle aktarmıştı:

- 30 Ocak 1996, saat 23.00…

Simitis: İkinci kayalık korunuyor mu?

Limberis: Tabii ki...

Simitis: Kayalıkta komandolarımız var mı?

Limberis: Hayır ancak, kayalıkların etrafındaki Yunan güçleri öyle konumlandı ki, hiçbir Türk savaş gemisi geçemez.

- 31 Ocak 1996, saat 01.40…

Simitis: Baykal açıklama yapmış, Türk komandoları ikinci kayalığa çıkmış, teyit ediyor musunuz?

Limberis: Sayın Başbakan, sizi temin ederim ki haber yalandır.

Simitis: Siz yine de bir kontrol edin, helikopter uçuşu ile durum denetlenebilir mi?

Limberis: Hayır, helikopter uçamaz.

- 31 Ocak 1996, saat 03.30…

Simitis: Amerikalılar Türklerin ikinci kayalığa çıktığını bildiriyor. Madem Türk gemileri yaklaşamazdı, bu nasıl olabilir?

Limberis: Belki denizaltı ile nakledilmişlerdir.

- 31 Ocak 1996, saat 04.10…

Simitis: İkinci kayalığa yeniden ele geçirme amacıyla komando çıkarılabilir mi?

Limberis: Başarılı olma olasılığı çok küçük.

- 31 Ocak 1996, saat 05.05…

Limberis: Türklerin kayalıktaki varlığı teyit ediliyor.

Simitis: (Çok öfkeli) Türkler bu işi burnunuzun dibinden geçerek becerdi.