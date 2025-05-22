Kadro belirsizliği mağdur ediyor!

Aksaray / Metin Kurt

Türk Sağlık-Sen Aksaray Şube Başkanı Taner Kara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav kılavuzunda illere göre münhal kadro dağılımının yer almaması üzerine önemli bir açıklamada bulundu. Çalışanların haklarını ve planlama ihtiyaçlarını gündeme taşıyan Kara, konuyla ilgili olarak Bakanlığa resmi başvuruda bulunduklarını duyurdu.

“PERSONELİN PLANLAMA YAPMASI ENGELLENİYOR”

Başkan Kara yaptığı açıklamada, sınav kılavuzunda illere göre boş kadroların açıklanmamasının, personelin tercih sürecinde ciddi mağduriyetler yaşamasına neden olduğunu belirtti. “Adaylar, il dışı tercihte bulunmak istemiyor, çünkü ailevi durumlarını, sosyal çevresini, hatta yaşam düzenini bu bilinmezlik üzerine kuramıyor. Bu durum hem çalışanları hem de ailelerini ciddi biçimde etkiliyor,” diyen Kara, belirsizlik ortamının kamu hizmetlerini de sekteye uğratabileceğine dikkat çekti.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖRNEĞİYLE TALEPLERİNİ GÜÇLENDİRDİLER

Türk Sağlık-Sen’in Bakanlığa yaptığı başvuruda, Sağlık Bakanlığı tarafından geçmiş yıllarda yayımlanan sınav kılavuzları örnek gösterildi. Bu örneklerde, münhal kadroların illere göre dağılımının sınav duyurusu ile birlikte açıklandığı hatırlatılarak, benzer bir uygulamanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da hayata geçirilmesi talep edildi.

Kara açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Personelin kariyer planlamasını sağlıklı yapabilmesi, aile düzenini bozmadan tercihte bulunabilmesi için sınavla ilgili tüm detayların net ve şeffaf biçimde paylaşılması gerekiyor. İllere göre münhal kadroların ilanı sadece bir prosedür değil, aynı zamanda çalışanlara verilen bir değerin göstergesidir.”

SENDİKADAN AÇIK MESAJ: "BELİRSİZLİK KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada, kamu çalışanlarının motivasyonunun ve verimliliğinin şeffaflık ve öngörülebilirlik ile doğrudan ilişkili olduğu vurgulanarak, belirsizliklerin daha büyük sorunlara yol açabileceği ifade edildi. Sendika, personelin yalnızca görevde yükselme değil, aynı zamanda aile birliği ve sosyal yaşam gibi konularda da mağduriyet yaşamaması için Bakanlığı sorumluluk almaya davet etti.

Taner Kara, Türk Sağlık-Sen olarak çalışanların her zaman yanında olduklarını, hak arama mücadelesini her platformda sürdüreceklerini vurguladı. Sendikanın talebinin, yalnızca sınava girecek olan adayların değil, kamu hizmetlerinin geleceği açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunulan bu çağrının karşılık bulup bulmayacağı merakla bekleniyor. Türk Sağlık-Sen’in takipçisi olduğu bu konuda, gözler şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çevrildi.