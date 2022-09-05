Son dakika. Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda 2 yıldız isim yok

Kadroda Lemos, Novak, Bruma, Burak Kapacak ve Serdar Dursun yer almazken takıma son katılan Michy Batshuayi ise kadroya dahil edildi.
Kadroda yer alan isimler:
Kaleciler: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat,
Defans: Gustavo Henrique, Serdar aziz,Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai,
Orta Saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail yüksek, Emre Mor.
Forvet: Joao Pedro, Osayi Samuel, Michy Batshuayi
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