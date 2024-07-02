Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza sonucunda hafif ticari aracın sürücüsü H.A. yönetimindeki araç, karşı yönden gelen A.T.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ve bir yolcu, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak A.T. ve yolcu D.Y., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.A.'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.