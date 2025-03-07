Kafa kafaya çarpışma! Motosikletteki 2 çocuk can verdi

Kaynak: DHA
Kafa kafaya çarpışma! Motosikletteki 2 çocuk can verdi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşları 18'den küçük 2 çocuk hayatını kaybetti, araç sürücüsü ise yaralandı.

Çocuklardan motosikleti kullananın 16, arkada oturanın 14 yaşında olduğu belirtildi. Kaza, saat 21.00 sıralarında Bolvadin-Çay yolunda meydana geldi.

Hasan Hüseyin Tosun’un (16) kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen Osman Ç.'nin (47) idaresindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle Tosun ve arkasında bulunan Sait Emir Özkul (14) yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Tosun ve Özkul’un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hafif yaralanan araç sürücüsü Osman Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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