Kaza, saat 17.30 sıralarında Uzundere Mahallesi’nde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 09 YM 985 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 09 Y 2919 plakalı minibüs çarpıştı.

Kafa kafaya çarpıştılar! İki araç küle döndü - Resim : 1

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kafa kafaya çarpıştılar! İki araç küle döndü - Resim : 2

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kazada hafif yaralandıkları belirlenen sürücüler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kafa kafaya çarpıştılar! İki araç küle döndü - Resim : 3