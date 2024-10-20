Kafa kafaya çarpıştılar! Sürücüler ucuz atlattı

Kaynak: İHA
Kafa kafaya çarpıştılar! Sürücüler ucuz atlattı

Bolu’da kavşaktan çıkmak üzere olan 06 EGR 942 plakalı otomobil ile kavşağa giren 14 BF 149 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Bolu'da Karaçayır Mahallesi'nde kavşakta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Karaçayır Mahallesi'nde Siteler Camii'nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan çıkmak üzere olan 06 EGR 942 plakalı otomobil ile kavşağa giren 14 BF 149 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada taraflar yara almadan atlattı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süreli aksadı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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