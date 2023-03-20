Kafa travmaları beyni ciddi etkiliyor

Beyin Farkındalığı Haftası, 2008 yılından bu yana başta Society for Neuroscience ve Dana Foundation olmak üzere sinirbilimle ilgili uluslararası kuruluşlar öncülüğünde her yıl Mart ayının 3. haftası kutlanıyor. Sinirbilimin dünyada daha iyi tanıtılması, öneminin anlatılması ve alandaki yeni gelişmelerin toplumda yankı bulması hedefleniyor.

BEYİN KİMLİK ORGANIMIZ

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Beyin düşünce ve davranış organımız olarak hayatımız için vereceğimiz kararları, öğrenmemizi ve öğrendiklerimizi uygulamamızı sağlayan, bu yolla hayatımızın kalitesini belirleyen organdır” diyen Tanrıdağ, “Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden beynimiz yoluyla ayırırız. Beyin kimlik organımızdır. Kim olduğumuzun beyin sağlığı yoluyla farkında olabiliriz” dedi.

Mutlaka Kask Takın

Beyin sağlığını tehdit eden faktörler içinde ilk sırada kafa travmalarının bulunduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Her kafa travması beyin sağlığı için bir tehlikedir. Bu nedenle kafa travmalarından korunmak, motosiklet kullanırken kask takmak, boks gibi aktiviteleden uzak durmak, beyin damarları hastalandıran sağlıksız besinleri kısıtlamak gerekir. Eğitim düzeyi düşüklüğü, öğrenmemek, depresyona girmek, uyuşturucu ve alkol kullanmak beyin sağlığını tehdit eden faktörlerdir” şeklinde konuştu.

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN BU ÖNERİLERE KULAK VERİN

Prof. Tanrıdağ, Alzheimer’da yaşam tarzının önemini vurgulayarak hastalığı önlemeye ilişkin önemli tavsiyelerde de bulundu ve şu tavsiyelerde bulundu:

“Nefret duygusundan uzak durun, olumlu düşünün

Çocukluğunuzun ve gençliğinizin mekanlarına gidin

Müzik dinleyin, mümkünse şarkı söyleyin

Sabahları ilk işiniz gazete okumak olmasın

TV’de uzun haber ve tartışma programlarından uzak durun

Düzenli cinsel yaşam beyni uyarıyor

Hastalıkla ilgili efsanelere inanmayın

Yalnız yaşamayın, eve kapanmayın

Hep aynı işlerle uğraşmayın, yeni şeyler deneyin

Yaşınızın insanı olmayın

Statünüzden sıyrılın

Dünyanın merkezinde oturmaktan vazgeçin

Mantığınızdan önce duygularınıza güvenin

Kontrollü açlık tavsiye ediliyor

Alternatif tıbbın bu konuda yapacağı bir şey yok

Bulmaca çözecekseniz sudokuyu tercih edin ”