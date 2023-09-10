Kafa travmaları beyni nasıl etkiler

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, beynin kimlik organımız olduğunu belirterek sağlığının önemine vurgu yaptı ve önemli bilgiler verip uyarılarda bulundu.

KAYNAK: AA
Kafa travmaları beyni nasıl etkiler

Kafa travmaları beyni nasıl etkiler

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, beynin kimlik organımız olduğunu belirterek sağlığının önemine vurgu yaptı ve önemli bilgiler verip uyarılarda bulundu.

Beyin Farkındalığı Haftası, 2008 yılından bu yana başta Society for Neuroscience ve Dana Foundation olmak üzere sinirbilimle ilgili uluslararası kuruluşlar öncülüğünde her yıl Mart ayının 3. haftası kutlanıyor. Sinirbilimin dünyada daha iyi tanıtılması, öneminin anlatılması ve alandaki yeni gelişmelerin toplumda yankı bulması hedefleniyor.

KİMLİK ORGANIMIZ BEYİN

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Beyin düşünce ve davranış organımız olarak hayatımız için vereceğimiz kararları, öğrenmemizi ve öğrendiklerimizi uygulamamızı sağlayan, bu yolla hayatımızın kalitesini belirleyen organdır” diyen Tanrıdağ, “Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden beynimiz yoluyla ayırırız. Beyin kimlik organımızdır. Kim olduğumuzun beyin sağlığı yoluyla farkında olabiliriz” dedi.

MUTLAKA KASK TAKIN

Beyin sağlığını tehdit eden faktörler içinde ilk sırada kafa travmalarının bulunduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Her kafa travması beyin sağlığı için bir tehlikedir. Bu nedenle kafa travmalarından korunmak, motosiklet kullanırken kask takmak, boks gibi aktiviteleden uzak durmak, beyin damarları hastalandıran sağlıksız besinleri kısıtlamak gerekir. Eğitim düzeyi düşüklüğü, öğrenmemek, depresyona girmek, uyuşturucu ve alkol kullanmak beyin sağlığını tehdit eden faktörlerdir” şeklinde konuştu.

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN BUNLARI YAPMALIYIZ

Prof. Tanrıdağ, Alzheimer’da yaşam tarzının önemini vurgulayarak hastalığı önlemeye ilişkin önemli tavsiyelerde de bulundu ve şu tavsiyelerde bulundu:

“Nefret duygusundan uzak durun, olumlu düşünün
Hastalıkla ilgili efsanelere inanmayın
Yalnız yaşamayın, eve kapanmayın
Hep aynı işlerle uğraşmayın, yeni şeyler deneyin
Yaşınızın insanı olmayın
Çocukluğunuzun ve gençliğinizin mekanlarına gidin
Müzik dinleyin, mümkünse şarkı söyleyin
Sabahları ilk işiniz gazete okumak olmasın
TV’de uzun haber ve tartışma programlarından uzak durun
Düzenli cinsel yaşam beyni uyarıyor
Statünüzden sıyrılın
Dünyanın merkezinde oturmaktan vazgeçin
Mantığınızdan önce duygularınıza güvenin
Kontrollü açlık tavsiye ediliyor
Alternatif tıbbın bu konuda yapacağı bir şey yok
Bulmaca çözecekseniz sudokuyu tercih edin ”

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