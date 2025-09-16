Kafasına geçirdiği balon sonu oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Düzce’de bir hafta önce evlerinde doğum günü eğlencesi için alınan balonları kafasına geçiren M.A.G. (10), boğularak hayatını kaybetti.

Vaka, saat 21.00 civarında Çamlıevler Mahallesinde meydana geldi. M.A.G.’nin ailesi, bir hafta önce yapılan doğum günü eğlencesi için evi balonlarla süsledi. M.A.G., ailesinin dışarıda olduğu sırada süs amacıyla kullanılan balonu kafasına geçirdi.

Kafasına geçirdiği balonu çıkaramayarak havasız kalan M.A.G.’yi eve dönen ailesi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servisi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede M.A.G.’nin boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi. M.A.G.’nin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının araştırmasının ardından otopsi için morga götürüldü.

Son Haberler
İnşaat halindeki binanın 3’üncü katından düştü
İnşaat halindeki binanın 3’üncü katından düştü
Kafasına geçirdiği balon sonu oldu
Kafasına geçirdiği balon sonu oldu
İlaç, kıyafet, sigara ve alkol: Hepsini kaçak geçirdiler
İlaç, kıyafet, sigara ve alkol: Hepsini kaçak geçirdiler
Millilerden Dünya Boks Şampiyonası'nda 2 gümüş, 1 bronz madalya
Millilerden Dünya Boks Şampiyonası'nda 2 gümüş, 1 bronz madalya
Ruhsatsız işletmede 5 ton 709 kilogram pekmez
Ruhsatsız işletmede 5 ton 709 kilogram pekmez