Kafasına geçirdiği balon sonu oldu

Vaka, saat 21.00 civarında Çamlıevler Mahallesinde meydana geldi. M.A.G.’nin ailesi, bir hafta önce yapılan doğum günü eğlencesi için evi balonlarla süsledi. M.A.G., ailesinin dışarıda olduğu sırada süs amacıyla kullanılan balonu kafasına geçirdi.

Kafasına geçirdiği balonu çıkaramayarak havasız kalan M.A.G.’yi eve dönen ailesi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servisi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede M.A.G.’nin boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi. M.A.G.’nin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının araştırmasının ardından otopsi için morga götürüldü.