Kafasına tabanca kabzasıyla darp edilen şahıs ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kafasına tabanca kabzasıyla darp edilen şahıs ağır yaralandı

Karaman'da çıkan kavgada kafasına tabanca kabzasıyla vurulan şahıs ağır yaralandı.

Karaman'da çıkan kavgada kafasına tabanca kabzasıyla vurulan şahıs ağır yaralandı.

Olay, Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan G.C. (36) ile O.D. yolda karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda O.D., üzerindeki tabancayla önce bir el havaya ateş etti sonra da silahın kabzası ile G.C.'nin kafasına birkaç defa vurdu. G.C., kafasına aldığı darbelerle kanlar içerisinde yere yığılırken, O.D., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafasına aldığı darbeyle bilinci kapanan G.C., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli O.D.'yi kısa süre içinde tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedavisi süren G.C.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kafasına tabanca kabzasıyla darp edilen şahıs ağır yaralandı

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