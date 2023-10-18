Kafasına vura vura öldürdü. Karısıyla birlikte yakaladığı erkeğe yaptıkları kan dondurdu

Afyonkarahisar merkeze bağlı Anıtkaya köyünde dün gece geç saatlerde şarampolde yanmış halde bir otomobil olduğunu fark eden jandarma ekipleri, harekete geçti.

PLAKA VE RUHSAT BİLGİSİ ARAŞTIRILDI

Detaylı inceleme başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, plaka ve ruhsat bilgisi üzerinden yaptığı araştırmada otomobilin sahibinin Ali Aydın olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri, 16 Ekim’den itibaren haber alınamayan Ali Aydın’a ulaşamayınca çalışmayı derinleştirdi. Ali Aydının en son Anıtkaya köyünde oturan M.D. (40) adlı kadının evinde görüldüğünü tespit eden JASAT ekipleri, M.D. ve kocası R.D.nin ifadelerine başvurdu.

KAFASINA VURARAK ÖLDÜRDÜ, ARAZİYE GÖMDÜ

JASAT dedektiflerinin yaptıkları sorgulamada, Ali Aydın’ın ilişkisi bulunduğu iddia edilen M.D.nin evine gittiği, bu sırada kadının kocası R.D.’nin eve geldiği ve taraflar arasında tartışma çıktığı belirlendi.

Büyüyen tartışmanın ardından R.D.’nin sopayla kafasına vurduğu Ali Aydını öldürüp, Anıtkaya köyü yakınlarında araziye gömdüğü, otomobilini de yaktığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

İfadesi doğrultusunda R.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Ekipler bu sabah R.D.nin yer göstermesi sonrası Ali Aydın’ın cansız bedenini bulup, gömüldüğü yerden çıkardı.

Ali Aydın’ın cenazesi, otopsi sonrası Fethibey beldesinde toprağa verilirken, R.D. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.