Kafasını plastik boruya sıkıştıran kedi kurtarıldı

Olay, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgede ikamet eden Levent Keleş'in evinde beslediği kedilerden biri, oyun oynarken kafasını plastik bir borunun içine sokarak sıkıştı.

Durumu fark eden ev sahibi Levent Keleş, hemen itfaiyeyi arayarak yardım talep etti. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışmayla kediyi sıkıştığı borudan çıkarmayı başardı. Evinde birçok kedi besleyen Levent Keleş, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, sokak hayvanlarına karşı duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı.