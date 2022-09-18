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Çocuklarda kafatası şekil bozukluğu neden arttı?

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Semra Işık, çocuklarda kafatası şekil bozukluğunda yüzde 600 oranında artış olduğunu belirtti ve nedenini açıkladı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 16:17
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Kafatası şekil bozukluğu neden arttı?

Çocuklarda kafatası şekil bozukluğu neden arttı?
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Doç. Dr. Işık, yaptığı açıklamada, çocuklarda kafatası şekil bozukluğunun genellikle yaşamlarının birinci yılında görüldüğünü ve bunun iki temel sebebi olduğunu açıkladı. İlk ve en çok görünen sebebinin genellikle bebeğin aynı pozisyonda yatması olduğunun altını çizen Işık, “Henüz sertleşmemiş kafatası kemiğinin deformasyonu sonucu meydana gelir.” dedi.

Doç. Işık, bu durumun 2 bin-2 bin 500 doğumda 1 görüldüğü belirtilse de "pozisyonel plajiyosefali" vakalarında son yıllarda görülme sıklığının sebebi bilinmeyen şekilde arttığına dikkat çekti. Doç. Dr. Işık şöyle konuştu:

“1980'lerin sonlarında, Amerikan Pediatri Akademisi ani bebek ölümü sendromunun (ABÖS) yüzükoyun uyku pozisyonu ile yakından ilişkili olduğu gerekçesiyle Nisan 1992'de her ebeveyni ani bebek ölümünü önlemek için uyardı. Uyurken bebekleri sırtüstü pozisyonda konumlandırmaya teşvik eden bir kampanya bile başlatıldı. Sonuç olarak, ABÖS sıklığı yüzde 40'tan fazla azaldı ancak çocuklarda pozisyonel plajiyosefali yaklaşık yüzde 600 oranında arttı ve her yıl artmaya devam ediyor."
 

"ANNE BABALAR DİKKAT ETMELİ”
 

Doç. Dr. Işık, bu durumun doğumdan itibaren görülebildiğini ancak yaşamın ilk yılında herhangi bir zamanda tanı konulabildiğine dikkat çekti, "Çocuk doktoru veya aile sağlığı merkezindeki hemşireden ziyade ebeveynlerin dikkati erken tanı ve tedavi için elzemdir." diye uyardı.

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