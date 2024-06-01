Kafatasında 14 yıldır iğnelerle yaşıyor. Akılalmaz olay

Hem yurt içinde hem de yurt dışında tedavi seçenekleri arayan Aktaş, kafatasındaki bu iğne parçalarından kurtulmayı bekliyor.

25 Nisan 2007'de omurilik ameliyatı geçiren Salih Aktaş'ın kafatasında iğne parçalarının unutulduğu ortaya çıktı.

Durumu mahkemeye taşıyan Aktaş, bilirkişi raporunda kusur bulunmadığına ve iğne parçalarının insan vücuduna faydalı olduğuna dair şaşırtıcı ifadelerle karşılaştı.

Doktorlara açtığı davada ilk etapta 8 bin TL tazminat kazanan Aktaş, doktorların kararı Yargıtay'a taşıması sonucu 20 bin TL borçlandırıldı ve maaşına haciz konuldu.

Sağlık ve psikolojik durumu kötüleşen Aktaş, sürekli baş ağrısına neden olan iğne parçalarını çıkartmak istiyor.

Türkiye'de ameliyat olma şansı kapandığında, çözümü yurt dışında aramaya başladı.

Tedavi için Almanya'ya taşınan Aktaş, başındaki iğne parçalarının riskli bir operasyon gerektirdiği gerekçesiyle orada da müdahale edilmedi.

İzmir'de yaşarken ve yıllardır yurt dışında tedavi arayışında olan Aktaş, “Hastaneye omurilik ameliyatı olmak için gittim. Ameliyat sırasında kafatasımın içinde iki iğne unutulduğunu öğrendim. Birinin 1 mm, diğerinin 1.5 mm olduğunu öğrendim. İğneler hala kafatasımın içinde. Ağrılarım artınca tekrar doktora başvurdum. MR çekilmesi gerektiğini söylediler, ancak MR'da 'kafanda platin var, çekemeyiz' denildi. Doktoruma durumu anlattığımda, tomografi çekti ancak sonuçları vermedi. 'Acil ameliyat olman gerekiyor' dedi. Bu durumdan şüphelenerek başka doktorlara tomografi çektirdim ve kafatasımda iğne unutulduğunu öğrendim” dedi.

“Savcılığa başvurdum” diyen Aktaş şunları belirtti:

“Neredeyse beni suçlu göstereceklerdi. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Olay bilirkişiye gitti ve bilirkişi kusur olmadığını belirtti. Benim tek isteğim, tedavimin bir an önce yapılması. Zengin olmak değil, bu iğnelerden kurtulmak istiyorum.”

“Kulak ameliyatımda hayatımın ikinci şokunu yaşadım” diyen Aktaş, kulak ağrısı nedeniyle başka bir hastaneye gittiğinde, izni olmadan kulak zarının alındığını ve şu anda sağ kulağının hiç duymadığını belirtti.

Şu anda Avusturya'da yaşayan ve yazları Denizli'ye gelen Aktaş, “Umudumu yurt dışına taşımıştım. Kafamdaki iğneleri çıkartmak istedim. Ancak çok riskli olduğu ve ölüm riski taşıdığı söylendi, bu yüzden yapılmadı. Sürekli ağrılar çekiyorum ve yetkililerden derdime çare bulmalarını istiyorum. Çok acı çekiyorum” dedi.