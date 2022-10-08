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Kafe patlaya patlaya yandı

Kartal sahilde bulunan bir kafede yangın çıktı. Yükselen alevler nedeniyle elektrik panosunda ara ara patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 11:51
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Kafe patlaya patlaya yandı

Kafe patlaya patlaya yandı
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İHA'nın haberine göre, Kartal sahilde bulunan bir kafede geçtiğimiz gün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen alevler nedeniyle elektrik panosunda ara ara patlamalar meydana geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle kafede maddi hasar meydana geldi.

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