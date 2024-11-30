Kafeci, tost satmaya başlayan kahvehaneyi kurşunladı

Kaynak: İHA

Samsun'da kafe işleten bir adam, iş yerinin yakınındaki bir kahvehanede tost satılmaya başlanınca kahvehaneye pompalı tüfekli saldırdı. Saldırıda 2 kişi cam kırıklarından yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde dün akşam gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre kafe işleten 43 yaşındaki Sercan D. yaptığı tostları iş yerine yakın yerde bulunan Cengiz K.ye ait kahvehanedeki müşterilere de servis etmeye başladı.

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Kahveci Cengiz K. kendi müşterilerinin sürekli olarak kafeden tost sipariş etmesi üzerine kahvehaneye tost makinesi alıp kendisi de tost yapıp satmaya başladı. Bu duruma öfkelenen kafe sahibi Sercan D., motosiklet ile kahvehanenin önüne gelip pompalı tüfekle kahvehanenin camlarına doğru 2 el ateş açarak silahlı saldırı düzenleyip kaçtı.

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Silahlı saldırıda kırılan camlar içeride müşterilerden 45 yaşındaki Aydemir K. ve 50 yaşındaki Seyfullah T.'nin yüzüne isabet ederek her ikisini de yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahlı saldırgan kafeci Sercan D. motosikleti ile kaçtığı olay yerine geri gelip polisin çalışmasını izlerken İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Olay yerinde gözaltına alınan Sercan D., sorgulanmak üzere İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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