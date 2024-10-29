Kafede 16 yaşındaki kızın fotoğrafını gizlice çekti! Müşteriler yakalayıp evire çevire dövdü

İstanbul Bayrampaşa'da kafede yaşanan olay pes dedirtti. Olay, 27 Ekim Pazar günü öğlen saatlerinde, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesine bağlı Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi.

Kafede arkadaşı H.M., ile oturan T.Ö., iddiaya göre, karşı masada arkadaşlarıyla oturan 16 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını gizlice cep telefonuyla çekmeye başladı.

Bu durumu fark eden çevredeki müşteriler, iki şüpheliye tepki göstermeye başladı. Tepkiler artınca T.Ö., ve H.M., hızlıca kafeden ayrıldı. Bazı vatandaşların duruma öfkesi dinmeyince şüphelileri kovalamaya başladı.

Şüphelilerden T.Ö. kendisini kovalayan bir grup tarafından Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki bir ara sokakta yakalandı. Grup, T.Ö.'yü darbedip, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri T.Ö.'yü gözaltına alırken kaçan H.M.'yi arama çalışmaları ise sürüyor.