Kafede 2 kişiyi vurdu yakalandı

Kaynak: İHA

Elazığ’da önceki gün bir kafede silahla 2 kişiyi yaralayan şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafede 8 Nisan'da 2 kişiyi tabanca ile yaralayan kişi kayıplara karıştı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

1-001.jpg

Şüpheli şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Eşi benzeri görülmemiş olay! Çocuklarının tabletlerine el koydu, hırsızlıkla suçlandı
Eşi benzeri görülmemiş olay! Çocuklarının tabletlerine el koydu, hırsızlıkla suçlandı
Kilis’te 4 firari yakalandı
Kilis’te 4 firari yakalandı
Ardahan’da karlı yolda facia: Sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Ardahan’da karlı yolda facia: Sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Kavga ihbarına giden polislere şoke eden karşılama
Kavga ihbarına giden polislere şoke eden karşılama
İzmir’de otomobil direğe çarptı: İki kuzen hayatını kaybetti
İzmir’de otomobil direğe çarptı: İki kuzen hayatını kaybetti