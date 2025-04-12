Kafede 2 kişiyi vurdu yakalandı

Cumhuriyet Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafede 8 Nisan'da 2 kişiyi tabanca ile yaralayan kişi kayıplara karıştı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Şüpheli şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.