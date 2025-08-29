Kafede bıçaklı kavga

Hadise, saat 21.15 civarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Şefik Can Caddesi üzerindeki bir kafede gerçekleşti.

Öne sürülene göre, alacak-borç meselesi nedeniyle İ.D. ve İ.D. bir kafede münakaşaya başladı.

Münakaşanın kavgaya dönüşmesiyle İ.D., bıçakla İ.D.’yi yaraladı.

İhbar sonrası olay mahalline sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Şüpheli kişi polis ekiplerince olay yerinde yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.