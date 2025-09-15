Kafede bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Bartın'da bir kafede bıçaklı kavga çıktı. Çok sayıda yaralı var...

Bartın'ın Amasra ilçesine Ankara'ya tatil için giden B.A, B.D., A.D. ve B.T. gittikleri kafede henüz belirlenemeyen bir sebeple iş yeri sahibi ile tartıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kafe çalışanlarının da tartışmaya dahil olmasıyla kavga büyüdü. Bıçakların çekildiği kavgada kafe sahibi S.B. ile 2 kafe çalışanı bıçakla B.A, B.D, A.D ve B.T. ise darp nedeniyle yaralandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İş yeri sahibi ve 2 kafe çalışanını bıçaklayan 4 şüpheli tedavilerinin ardından gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

