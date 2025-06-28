Kafede çıkan yangın tüm binayı sardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kafede çıkan yangın tüm binayı sardı

Konya’da bir kafede yangın çıktı. Bir binanın zemin katında çıkan yangın tüm binayı sardı. Yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Konya'da bir binanın zemin katında bulunan kafede çıkan yangın tüm binayı sardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, sabah erken saatlerde İhsaniye Mahallesi Abdulezel Paşa Caddesi Nüresofu Sokak'taki bir nargile kafede çıktı. Edinilen bilgiye göre, dört katlı bir binanın zemin katında hizmet veren A.A.'ya ait nargile kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Yangının büyümesiyle alevler binayı sardı. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangından etkilenen 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, A.A.'ya ait kafe ve bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik kontağından çıkmış olma ihtimali üzerinde durulurken, tahkikat devam ediyor.

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