Kafede dehşet anları! Havaya ateş açtı, işletme sahibini bıçakladı

Kaynak: DHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kafeye giren şüpheli, önce tabancayla havaya ateş edip, ardından kendisine engel olmak isteyen işletmeciyi bıçaklayıp, kaçtı.

Olay, saat 21.30 sularında Adapazarı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Papatya Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi.

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Elinde tabancayla kafeye giren kimliği belirsiz kişi, havaya ateş açtı. Zanlı ardından kendisini engellemek isteyen işletmeciyi bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

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Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı işletmeci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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