Kafede ortalık karıştı, sandalyeler havada uçuştu

Kaynak: İHA

İstanbul Esenyurt’ta bir kafede kavga çıktı. Çıkan kavgada sandalyeler havada uçuşurken o anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt’ta "Kız Meselesi" nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. İki grup mahallenin pastanesinde buluşurken, çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Gençlerin kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çınar Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi’nde yaşandı. "Kız meselesi" nedeniyle tartışan gençler mahallenin pastanesinde buluşmak üzere sözleşti. Kısa süre sonra pastaneye gelen taraflar tekme tokat birbirine saldırdı. Sandalye fırlatan ve jopla birbirine giren gençlerin o kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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