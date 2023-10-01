Kafede oturan genci küfrettiği için sırtından vurdu

Adana’da husumetlisi olan şahsı sırtından tabancayla vurup yaralayan genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Kafede oturan genci küfrettiği için sırtından vurdu

Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafede Cuma günü saat 19.30 sıralarında iddiaya göre, arkadaşlarıyla kafede oturan Oğuz Efe, içeri giren İsmet Tulukçu tarafından sırtından tabancayla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtına birden fazla mermi isabet eden Efe, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tulukçu ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı, kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin içeriye girdiği, ardından belinden çıkardığı tabanca ile Oğuz Efe’yi sırtından peş peşe vurduğu, kafedekilerin ise panikle etrafa kaçıştığı görüldü.

"KÜFRETTİĞİ İÇİN VURDUM"

Gözaltına alınan İsmet Tulukçu’nun ifadesinde, “Daha önce bir tartışmamız oldu. O tartışmada bana küfretti” dediği öğrenildi. Tulukçu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, yaralı Oğuz Efe’nin sağlık durumunun iyiye gittiği ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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