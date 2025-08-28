Kafede otururken başından vuruldu

Kaynak: İHA
Kafede otururken başından vuruldu

Çekmeköy'de bir kafede otururken silahlı saldırıya maruz kalan kişi, başından vurularak ağır şekilde yaralandı.

Vaka, 21.00 civarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bir kafede oturan Tuncay Meriç (49), iddiaya göre alacak-borç meselesi yüzünden kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından tabancayla başından vuruldu.

Saldırgan ardından olay mahallinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi yönlendirildi.

Yaralı kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Şahsın sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Emniyet güçleri kaçan saldırganı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

