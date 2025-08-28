Kafede otururken başından vuruldu

Vaka, 21.00 civarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bir kafede oturan Tuncay Meriç (49), iddiaya göre alacak-borç meselesi yüzünden kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından tabancayla başından vuruldu.

Saldırgan ardından olay mahallinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi yönlendirildi.

Yaralı kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Şahsın sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Emniyet güçleri kaçan saldırganı yakalayabilmek için çalışma başlattı.