Kafede sandalyeli kavga

İHA'nın haberine göre, olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin kafesinde meydana geldi.

İddiaya göre, kafede kız arkadaşıyla oturan bir genç ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sebebinin ise gruptan birinin şahsın kız arkadaşına bakması olduğu ileri sürüldü.

Kısa bir süre içerisinde ikili arasında sinirler gerilirken taraflar, birbirlerine sandalyeleri fırlatmaya başladı.

Kafede ortalık bir anda karışırken yaşanan kavga anları çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kavga diğer vatandaşların araya girmesiyle son buldu.