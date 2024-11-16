Kafede silahla bir kişiyi yaralayan saldırganlar tutuklandı

Kaynak: İHA
Kafede silahla bir kişiyi yaralayan saldırganlar tutuklandı

Ankara'da bir kafede alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Ankara'da bir kafede alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Olay, 14 Kasım günü Çankaya ilçesinde yer alan "Bilkent Center" Alışveriş Merkezindeki Mado Kafe'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, alacak verecek meselesi sebebiyle bir araya gelen S.Y. ve N.A., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yaşandığı sırada olaya dahil olan N.A.'nın kuzeni M.Y.A., tabancayla S.Y.'ye ateş etti. Saldırganlar olayın ardından kafeden ayrılırken, yaralı S.Y., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri N.A. ve M.Y.A.'yı suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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