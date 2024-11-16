Kafedeki adamı gözünü kırpmadan vurdu

Bilkent Center'da bulunan Mado Kafe'de S.Y ve N.A. bir kafede buluştu. S.Y. ve N.A. alacak verecek meselesi yüzünden masada tartıştıkları esnada arka masada oturan N.A'nın kuzeni M.Y.A., silahla S.Y.'yi vurarak olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan S.Y'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şahısları olayda kullanılan silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan kavga anının ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.