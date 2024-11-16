Kafedeki adamı gözünü kırpmadan vurdu

Kaynak: İHA
Kafedeki adamı gözünü kırpmadan vurdu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Mado kafede alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişi arkadaşlarıyla oturan şahısı gözünü kırpmadan vurdu.

Bilkent Center'da bulunan Mado Kafe'de S.Y ve N.A. bir kafede buluştu. S.Y. ve N.A. alacak verecek meselesi yüzünden masada tartıştıkları esnada arka masada oturan N.A'nın kuzeni M.Y.A., silahla S.Y.'yi vurarak olay yerinden kaçtı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan S.Y'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şahısları olayda kullanılan silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan kavga anının ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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