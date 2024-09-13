Kafedeki çifte cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 6 Eylül tarihinde Kozluk Mahallesi Sekapark yakınlarında bulunan bir kafede meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre kafenin eski çalışanı Hasan Akın ve ağabeyi Ahmet Akın ile işletme sahipleri arasında alacak-verecek meselesi nedeni ile tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hasan Akın ve Ahmet Akın silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hasan Akın olay günü, abisi Ahmet Akın ise 7 Eylül'de yaşamını yitirdi.



CİNAYET ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ YAKALANDI

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, aralarında işletme sahiplerinin de bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 11'i serbest kalırken işletme sahipleri Furkan G. ile Oğuzhan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.