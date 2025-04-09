Kafedeki silahlı saldırı kamerada

Kaynak: İHA

Elazığ’da bir kafede 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kameralara yansıdı.


Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafe içerisinde bir kişi yanına gelen 2 kişiye belinden çıkardığı silah ile ateş etti. Saldırıya uğrayan 2 şahıs yaralandı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Saldırı anı kafenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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