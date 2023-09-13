Kafein ne kadar zararlı

Kafein denilince aklımıza sadece kahve gelmemelidir. Kafein içeren içecekler arasında günlük yaşantıda sık kullanılan kolalı içecekler ve çikolata içeren içecekler de bulunmaktadır. Kafein, yemek borusunun alt ucunda midenin girişine doğru bulunan kasların gevşemesine sebep olmaktadır. Bu nedenle reflünün en önemli tetikleyicileri arasındadır.di.

Prof. Dr. İbrahim Ertuğrul, mideye birden yüklenilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasına ‘reflü’ denildiğini ifade eden Prof. Dr. İbrahim Ertuğrul, “Bu durum normal bireylerde genellikle yemeklerden sonra olmak kaydıyla görülen fizyolojik bir olaydır. Ancak bu olay, hastada şikâyetlere yol açmışsa, yemek borusunda zedelenmeye yol açmışsa bunlara ‘reflü hastalığı’ adı verilmektedir” şeklinde konuştu.

SIK AMA KÜÇÜK HACİMLİ YİYİN

İftar ve sahur arasında sık ama küçük hacimli yemek yemenin olabilecek şikâyetleri azaltacağına dikkat çeken Prof. Dr. Ertuğrul, “Yenilen gıdaların hacmi arttıkça içindekileri boşaltabilmek için mide daha fazla çalışmak zorunda kalacak ve böylece artan mide içi basıncı reflünün artmasına neden olacaktır” dedi.

ACILI YEMEK REFLÜ ŞİKÂYETLERİNİ DOĞURUR

İftarda yemeklerin yağ miktarının azaltılmasının oluşabilecek reflü şikâyetlerini belirgin olarak azaltacağını vurgulayan Prof. Dr. Ertuğrul, önerilerini şöyle sıraladı:

“Gıdalardaki yağ içeriğinin artması, mide boşalma süresini geciktirir. Fazla yağ, çoğunlukla midenin hareketliliğini yavaşlatır. Sonuçta mide içeriğinin midede daha uzun süre kalması ve mide içi basıncın uzun süre yüksek kalması, reflü riskinin artmasına neden olacaktır. İftarda yağdan zengin gıdaları azaltmanın; yağda kızartma yerine haşlama veya fırın yemeği, yemek hazırlarken tam yağlı seçenekler yerine yağı azaltılmış olanları tercih etmenin reflü semptomlarını belirgin olarak azalttığı hatırda tutulmalıdır.”

Ramazanda reflü sorunu ile mücadelede bir diğer önemli noktanın da acılı baharatlı yiyecekler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ertuğrul, acılı baharatlı yiyeceklerin reflü semptomlarını belirgin olarak artırdığına dikkat çekti.

UZAK DURULMALI

İçecek olarak kafein içeren içeceklerden uzak durulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ertuğrul, “Kafein denilince aklımıza sadece kahve gelmesin. Kafein içeren içecekler arasında günlük yaşantıda sık kullanılan başka içecekler de vardır. Örneğin, kolalı içecekler, çikolata içeren içeceklerde kafein bulunmaktadır. Kafein, yemek borusunun alt ucunda midenin girişine doğru bulunan kasların gevşemesine sebep olmaktadır. Bu nedenle reflünün en önemli tetikleyicileri arasındadır” ifadelerini kullandı.

Reflü semptomları olanların uzak durmaları gereken içecekler arasında sitrik asit içeren meyve suları ve meşrubatların da geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Ertuğrul, “Portakal, greyfurt, domates suları ve limonata sitrik asit içerir ve reflü semptomlarını alevlendirebilmektedir. Kayısı ve şeftali suları daha iyi tolere edilebilmektedir” dedi.

AA