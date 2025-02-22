Kafelerde masa ücreti tarifesi! Bu kadarına da pes dedirtti, yarım saati 50 TL

Müşterin sipariş vermeden saatlerce masaları işgal ettiğini ya da tek bir çay ya da kahve siparişi verdikten sonra saatlerce oturduklarını gerekçe gösteren bazı kafeler masalardan saat ücreti almaya başladı.

Bazı kafeler, sipariş vermeyen müşterilerden her yarım saat için 20 TL ile 50 TL arasında masa ücreti alınmaya başladı. Çay fiyatlarının 40-50 TL, kahve fiyatlarının ise 100 TL'den başladığı kafelerin masa ücreti tarifesi tepki çekti. Masa tarifesi uygulaması ise lüks semtlerde yaygınlaşmaya başladı.

CANLI YAYINDA TEPKİ GÖSTERDİ: BU KADARI DA FAZLA ARTIK

Gazeteci Balçiçek İlter Ekol Tv'de haberi sunarken "Bu kadar da yapmamak gerek" diyerek tepki gösterdi. Balçiçek İlter "Öğrenciler, gençler oturacaklar, sosyalleşecekler. Bu öğrencilerin paraları olmayabilir, durumlar ortada... Bu kadar da yapmamak lazım. Kafe işletmelerini burada pek tutamayacağım” diyerek başlayan uygulamayı eleştirdi. Balçiçek İlter bu tür uygulama yapan kafelere ceza gelebileceğini söyledi.