‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi

Operasyonda aralarında örgütün elebaşı Gülmez’in de bulunduğu 9 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, elebaşılığını Gülmez’in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
Operasyon sonucu 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceklerini belirterek, operasyonu gerçekleştiren polisi tebrik etti.