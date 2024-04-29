‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi

‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen “Mahzen-34” operasyonunda, elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.
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‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi 1

Operasyonda aralarında örgütün elebaşı Gülmez’in de bulunduğu 9 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde,

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‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, elebaşılığını Gülmez’in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

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‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi 3

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, elebaşılığını Gülmez’in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

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‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi 4

Operasyon sonucu 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.

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‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi 5

İçişleri Bakanı Yerlikaya, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceklerini belirterek, operasyonu gerçekleştiren polisi tebrik etti.

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‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi 6
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‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi 7
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‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi 8
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‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi 9
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‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi 10
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‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi 11
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‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi 12
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‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi 13
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‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi 14
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‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi 15
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‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi 16
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‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi 17
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