Kafes 37 operasyonu. İki suç örgütü daha çökertildi

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Kafes 37 operasyonu. İki suç örgütü daha çökertildi
İçişleri bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ ve Konya’da eş zamanlı yapılan Kafes-37 operasyonunda 2 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın yaptığı açıklamada Elazığ’da Ömer Faruk Bulut, Konya’da ise Engin Yolcu’nun elebaşılığını yaptığı operasyonlarda 42 suç örgütü üyesinin yakalandığı belirtildi.

Elazığ’da toplamda 35, Konya’da ise 7 şahsın yakalanmasının ardından Bakan tarafından hiçbir organize suç örgütünün Türk adaletinden kaçamayacağını ve hepsinin bir bir kafese gireceği belirtildi.

Çökertilen 2 suç örgütü operasyonunda 11 adet ruhsatsız olduğu tespit edilen tabanca, 8 adet pompalı tüfek 3 adet av tüfeği çok sayıda fişek ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi.

Yerlikaya suç örgütü kurarak halkın huzurunu kaçıranların her an enselerinde olduklarını ve onlara göz açtırmayacaklarını ifade etti.

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