Kafes 37 operasyonu. İki suç örgütü daha çökertildi

Bakan Yerlikaya’nın yaptığı açıklamada Elazığ’da Ömer Faruk Bulut, Konya’da ise Engin Yolcu’nun elebaşılığını yaptığı operasyonlarda 42 suç örgütü üyesinin yakalandığı belirtildi.

Elazığ’da toplamda 35, Konya’da ise 7 şahsın yakalanmasının ardından Bakan tarafından hiçbir organize suç örgütünün Türk adaletinden kaçamayacağını ve hepsinin bir bir kafese gireceği belirtildi.

Çökertilen 2 suç örgütü operasyonunda 11 adet ruhsatsız olduğu tespit edilen tabanca, 8 adet pompalı tüfek 3 adet av tüfeği çok sayıda fişek ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi.

Yerlikaya suç örgütü kurarak halkın huzurunu kaçıranların her an enselerinde olduklarını ve onlara göz açtırmayacaklarını ifade etti.