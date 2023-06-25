Kafes ödüle doymuyor

Yapımcılığını Funda Belginer’in yönetmenliğini Cenk İzgören’in üstlendiği uluslararası festivallerde ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam eden “Kafes İki Savaş Arasında” filmi Avrupa’nın en önemli festivallerinden biri olarak gösterilen South East European Film Festivalinden (Seefest) ödülle döndü.

Kafes ödüle doymuyor

13. kez düzenlenen, eş zamanlı olarak Washington, Paris ve Berlin’de yapılan South East European Film Festival iki ayrı festival komitesinden oluşmaktaydı. En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında aday gösterilen “Kafes İki Savaş Arasında” Başkan Frosa Pejoska Bouchereau, Igor Stanković, Frederic Fappani von Lothringen ve Yves Rousslet'ten oluşan Avrupa jürisi kararı ile En İyi Erkek Oyuncu (Cenk İzgören) ödülünü almaya hak kazandı. Başkan Roman Kostovski, Patricia Corbett ve Jacqueline Headington'dan oluşan Amerikan jürisinin kararı ile Cenk İzgören yine aynı dalda ödül almaya hak kazanarak iki kez aynı ödülün sahibi oldu. Oyuncu-yönetmen Cenk İzgören ödülünü “Bu ödülü tüm depremlere rağmen yıkılmayan Türk Halkı adına alıyorum” notu ile aldı.

Güneydoğu Avrupa bölgesindeki mevcut sinema prodüksiyonunun en iyilerini temsil etmesi ve Avrupa ülkelerini kültürel alanına yaklaştırmasını ve kültürel entegrasyona yeni, daha yüksek bir Avrupa perspektifi getirerek, geçmişten gelen farklılıkların üstesinden gelmeyi hedefleyen festivalde Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Yunanistan, Macaristan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Türkiye'den uzun metrajlı, kısa, belgesel ve animasyon filmler seçkiye girmeyi hak ederek yarışma fırsatı yakaladılar. “Kafes İki Savaş Arasında” festivalde ödül almaya hak kazanan tek Türk filmi oldu.

Geçtiğimiz aylarda Amerika, Hindistan, Macaristan, Hollanda, Şili, İtalya, Gürcistan, Nepal, Kamerun, Fransa ve İspanya’da düzenlenen uluslararası film festivallerinden ödülle dönen “Kafes İki Savaş Arasında” Yönetmen Cenk İzgören’in ilk uzun metrajlı filmi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen desteği ile filmin oyuncu kadrosunda Açelya Elmas, Merve Ateş, Cenk İzgören, Murat Aslan, Ali Çoban, Tayfun Sav, Ergun Kuyucu, Demet Genç, Ahmet Dizdaroğlu, Remzi Çetinkaya, Kağan Erdem, İsmet Ege Tonbul, Tahsin Tayır, Muhammed Ömer, Melek Yıldırım, Emre Ergönül ve Orhan Yıldırım yer alıyor.

io.jpg

lk.jpg

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Metehan ne demek? Metehan isminin anlamı nedir? Keşfet
Metehan ne demek? Metehan isminin anlamı nedir?
Brozovic körfez yolcusu Spor
Brozovic körfez yolcusu
Ünlü ekonomistten çarpıcı dolar çıkışı! Yeni krizi açıkladı Ekonomi
Ünlü ekonomistten çarpıcı dolar çıkışı! Yeni krizi açıkladı
MasterChef 11 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef 11 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Real Madrid Arda Güler'i hem istiyor hem korkuyor. Odegaard vakası Spor
Real Madrid Arda Güler'i hem istiyor hem korkuyor. Odegaard vakası
Rüyada yurtdışı ne demek? Rüyada yurtdışı görmenin anlamı nedir? Keşfet
Rüyada yurtdışı ne demek? Rüyada yurtdışı görmenin anlamı nedir?
Güney Kore, ABD'nin liderliğindeki deniz tatbikatına katılacak Dünya
Güney Kore, ABD'nin liderliğindeki deniz tatbikatına katılacak