Kafes ödüle doymuyor

13. kez düzenlenen, eş zamanlı olarak Washington, Paris ve Berlin’de yapılan South East European Film Festival iki ayrı festival komitesinden oluşmaktaydı. En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında aday gösterilen “Kafes İki Savaş Arasında” Başkan Frosa Pejoska Bouchereau, Igor Stanković, Frederic Fappani von Lothringen ve Yves Rousslet'ten oluşan Avrupa jürisi kararı ile En İyi Erkek Oyuncu (Cenk İzgören) ödülünü almaya hak kazandı. Başkan Roman Kostovski, Patricia Corbett ve Jacqueline Headington'dan oluşan Amerikan jürisinin kararı ile Cenk İzgören yine aynı dalda ödül almaya hak kazanarak iki kez aynı ödülün sahibi oldu. Oyuncu-yönetmen Cenk İzgören ödülünü “Bu ödülü tüm depremlere rağmen yıkılmayan Türk Halkı adına alıyorum” notu ile aldı.

Güneydoğu Avrupa bölgesindeki mevcut sinema prodüksiyonunun en iyilerini temsil etmesi ve Avrupa ülkelerini kültürel alanına yaklaştırmasını ve kültürel entegrasyona yeni, daha yüksek bir Avrupa perspektifi getirerek, geçmişten gelen farklılıkların üstesinden gelmeyi hedefleyen festivalde Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Yunanistan, Macaristan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Türkiye'den uzun metrajlı, kısa, belgesel ve animasyon filmler seçkiye girmeyi hak ederek yarışma fırsatı yakaladılar. “Kafes İki Savaş Arasında” festivalde ödül almaya hak kazanan tek Türk filmi oldu.

Geçtiğimiz aylarda Amerika, Hindistan, Macaristan, Hollanda, Şili, İtalya, Gürcistan, Nepal, Kamerun, Fransa ve İspanya’da düzenlenen uluslararası film festivallerinden ödülle dönen “Kafes İki Savaş Arasında” Yönetmen Cenk İzgören’in ilk uzun metrajlı filmi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen desteği ile filmin oyuncu kadrosunda Açelya Elmas, Merve Ateş, Cenk İzgören, Murat Aslan, Ali Çoban, Tayfun Sav, Ergun Kuyucu, Demet Genç, Ahmet Dizdaroğlu, Remzi Çetinkaya, Kağan Erdem, İsmet Ege Tonbul, Tahsin Tayır, Muhammed Ömer, Melek Yıldırım, Emre Ergönül ve Orhan Yıldırım yer alıyor.