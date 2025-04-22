Kafesli oy pusulası da neyin nesi?

Rahmetli anacağım:

“Oğul, ölmeyen her günü görür. Eyisini de kötüsünü de!..” derdi.

*

Akla gelen gelmeyen her ne varsa görüyor ve yaşıyoruz.

Bu şekilde nelerle karşılaşmadık ki!

Söylenmemesi gereken sözlerin söylendiğine…

Yapılmaması gereken işlerin yapıldığına şahit olduk.

Şimdi de demir parmaklıklı oy pusulası çıktı karşımıza.

*

Hani diyeceksiniz, bundan önceki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayları içeride miydi?

Değillerdi de içeride diye oy pusulalarında Sayın Erdoğan’ın dışındaki adayların demir parmaklıklı fotoğrafları mı konulmalı, anlamadım ki!

Bunu bu şekilde yapmanın muradı ne ola acaba?

Kendi adıma bunun bir şaka olduğunu düşünüyorum ben.

*

Hüzün veren…

Ayrıştıran…

Haksızlığı…

Bencilliği yansıtan empati yoksunu bir şaka olduğu aklıma geliyor benim.

Belki de bu bir nabız yoklamak için yapılmış da olabilir.

*

Niye öyle diyorum?

Sağlıklı ve adaletli düşünen…

Dünden bugünlere yaptıklarından emin olan hiçbir yönetim, böyle bir oy pusulası yaptırmaz da ondan diyorum.

*

Diyelim ki yaptırdı!

Bu durumda yine de Sayın Erdoğan tepki alır, zararı ona olur.

Zararı ona olur, çünkü bizim milletimiz mazlumdan yanadır ve her zaman da mazluma sahip çıkmıştır.

*

Yine de bizim ülkemizde olmazlar hep oluyor. Sonuçta Erdoğan’ın kazanma ihtimali zayıfken, -ki bunu anketlere dayanarak söylüyorum- böyle bir durumda daha da zayıflayarak, belki de ilk turda seçimi kaybedebilme olasılığı aklıma gelmiyor da değil.

*

Şu anda millet fakrı zaruret içinde.

Geçim sıkıntısı almış başını gitmiş.

Üniversitelerde hiç olmadığı kadar baskı var.

Sanayici ve iş adamları önlerini göremiyorlar.

Var olan sistem maalesef alt-üst edilmiş durumda bir türlü dikiş tutturulamamış ve tek adam rejimi maalesef iflas etmiştir.

*

Rejim iflas ederken de ülkemin:

Sanayisi…

Ticareti…

Beşerî ilişkileri…

Sosyal ilişkileri iflas etme noktasına gelmiştir.

Ve bütün bunlar, tek adamın yönettiği ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ içinde olmuştur.

*

Hal böyle olunca, millet de eski günlerini arar olmuşken…

Bugünlerden bir an önce kurtulmanın derdine düşülmüşken…

Neyi, nerede ve nasıl bulunabileceği dahi bilinemezken, milletin karşısına kafesli oy pusulasının çıkartılması, Sayın Erdoğan’ın pek de hayrına olmayacağı izlenimini veriyor bana.

*

Bu -hiçkimse olarak- benim aklıma geliyor olduğuna göre, Sayın Erdoğan da haydi haydi düşünür.

Yüksek Seçim Kurulu…

AKP’nin kurmayları da düşünmüş olmalı.

Ve böyle bir oy pusulası -basılacaksa da- basılmasından vazgeçilmelidir.

Evet bizim millet her zaman mazlumdan yanadır.

*

Hani ben bu küçücük aklımla öyle düşünüyorum.