Kafeterya yıkımında ortalık karıştı! Polis yaralandı

Kaynak: İHA
Bursa’nın Osmangazi ilçesi 1050 Konutlar bölgesinde kaçak yapıldığı öne sürülen kafeteryanın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkımı sırasında arbede çıktı. Yıkımda işletme sahipleri direndi, ortalık adeta savaş alanına döndü. Bir polis başına aldığı darbeyle yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.


Bursa’nın Osmangazi ilçesi 1050 Konutlar bölgesinde 5 binden fazla konutun yapıldığı kentsel dönüşüm projesi, metro istasyonu ve Mudanya minibüs durakları yanında yapılmak istenen yıkımda ortalık karıştı.

1-006.jpg

2-019.jpg

3-009.jpg

Yaklaşık 15 gün önce tebligat yapılarak süre verilen kafeterya sahipleri, bir gün daha erteleme istedi ancak ekipler kararın kesin olduğunu bildirdi. Bu kez tansiyon yükseldi. Yıkıma engel olmak isteyen gruptan bazı kişiler polise saldırdı. Bir şüpheli eline aldığı sandalyeyi fırlatarak polis memurunun kafasına vurdu. Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çevik kuvvet sevk edilirken, bölgede gerginlik yaşandı. Polis biber gazıyla müdahale etti, direnen 3 kişi gözaltına alındı.


İş makinelerinin kepçeleri kaçak yapıyı yıktı. O anlar güvenlik kameraya anbean yansırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

