Kafeyi önce motosikletle sonra otomobille kurşunladılar

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kafeye 3 gün arayla ikinci silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İlk olayda motosikletli iki kişi iş yerine 6 el ateş ederken, ikinci saldırıda ise beyaz bir otomobille gelenlerden biri 8 el ateş açtı.

O esnada içeride bulunan müşteriler büyük korku yaşadı.

Hadise, bugün ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak’ta yer alan Eva Black isimli kafede meydana geldi.

İddiaya göre, 38 plakalı beyaz otomobille gelen 4 kişiden biri araçtan inerek iş yerinin kapısına doğru defalarca ateş etti.

Camların kırılmasıyla birlikte içeride oturan müşteriler telaş içinde kaçıştı.

Şüpheli daha sonra araca binerek bir el daha ateş edip olay yerinden uzaklaştı.

8 el ateş edildiği iş yerine polis ekipleri yönlendirildi.

Polis, olay yerinde çok sayıda boş kovanları toplayıp inceleme yaptı.

3 hafta önce açılan iş yeri 3 gün evvel de mermilerin hedefi olmuştu.

3 gün önce yine gece gerçekleşen olayda kimliği bilinmeyen 2 kişi, motosikletle kafenin önüne gelerek 6 el ateş etmişti.

